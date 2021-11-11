Нигматуллин: Миранчуку надо уходить из «Аталанты», там тупик под названием Гасперини

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин посоветовал российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку сменить команду.
Нигматуллин: Миранчуку надо уходить из «Аталанты», там тупик под названием Гасперини
  • © atalanta.it

«Алексею Миранчуку, несомненно, надо уходить зимой. В «Аталанте» есть тупик под названием Гасперини. У меня такая же ситуация была. Не знаю, с чем связано — наверное, итальянский стиль таков: приглашать российских игроков, а потом игнорировать. Кокорина не беру в расчёт: он больше находится в расположении медицинского штаба, а не на футбольном поле», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

Напомним, 30 августа 2020 года хавбек перешёл из московского «Локомотива» в «Аталанту» за €14,5 млн.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за команду восемь матчей, но не отличился результативными действиями.

Ранее тренер сборной Хорватии заявил, что сначала нужно думать об игре на Мальте, а потом — об игре в России.

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