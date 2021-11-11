Тренер сборной Хорватии: сначала Мальта, только потом мы можем думать о России

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Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич поделился ожиданиями от матча девятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Мальтой.
Тренер сборной Хорватии: сначала Мальта, только потом мы можем думать о России
  • Reuters

«Мы знаем, что от чемпионата мира в Катаре нас отделяют две победы, и наши мысли сосредоточены на Мальте. Это соперник, которого мы максимально уважаем, но, конечно же, мы фавориты в этой игре, потому что мы лучше в каждом компоненте. Однако мы должны показать это на поле и сыграть хороший, серьёзный матч. Нужно набраться терпения — важны только три очка, менее важно, как их получить. Итак, сначала Мальта, и только потом мы можем думать о России», — цитирует Далича пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Напомним, что матч между Россией и Хорватией пройдёт 14 ноября в Сплите на стадионе «Полюд». Начало — в 17:00 по мск. По итогам восьми туров Россия лидирует в группе H, набрав 19 очков. Хорватия — на второй позиции (17 очков).

Ранее защитник Кипра заявил, что против сборной России они выложатся на все 100%.

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