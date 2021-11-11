Защитник Кипра: против сборной России мы выложимся на все 100%

Защитник сборной Кипра Антреас Каро поделился ожиданиями от матча девятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Россией.

«Мы выложимся на все 100%. Знаем, что Дзюба — хороший игрок. Его сейчас нет в сборной, но при этом у России много других хороших футболистов», — цитирует Каро пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч пройдёт 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:00 мск.

Сборная России лидирует в группе H, набрав 19 очков. Кипр — на шестом месте (пять очков).

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