Защитник Кипра: против сборной России мы выложимся на все 100%
- Reuters
«Мы выложимся на все 100%. Знаем, что Дзюба — хороший игрок. Его сейчас нет в сборной, но при этом у России много других хороших футболистов», — цитирует Каро пресс-служба УЕФА.
Напомним, что матч пройдёт 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:00 мск.
Сборная России лидирует в группе H, набрав 19 очков. Кипр — на шестом месте (пять очков).
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» интересуется вратарём «Манчестер Юнайтед» Хендерсоном.