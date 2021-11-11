Капризов установил новый рекорд «Миннесоты», забросив быстрее всех 30 шайб за клуб

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил историческое достижение, быстрее всех в истории клуба забросив 30 шайб.

Отличившись взятием ворот в матче регулярного чемпионата с «Аризоной Койотис» (5:2), Капризов установил новый рекорд клуба, забросив 30 шайб за клуб в своём 67-м матче.

Предыдущим рекордсменом был словацкий форвард Мариан Габорик, который отличился в 30-й раз в 93-м поединке за «Миннесоту».

Ранее сообщалось, что шайбы Капризова и Куликова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону» в матче НХЛ.