Шайбы Капризова и Куликова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону» в матче НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Аризоной Койотис».
Шайбы Капризова и Куликова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону» в матче НХЛ
  • AP
  • © Ross D. Franklin

Матч, прошедший на «Хила Ривер Арене» в Глендейле, завершился со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Миннесоты» по шайбе забросили Йоэль Эрикссон Эк, Джон Меррилл, Кевин Фиала, а также россияне Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов. У хозяев отличились Эндрю Лэдд и Шейн Гостисбер.

Куликов забросил дебютную шайбу в сезоне и впервые отличился за «Уайлд».

Ранее передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Нэшвиллом».

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