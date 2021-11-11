Шайбы Капризова и Куликова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону» в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Аризоной Койотис».

Матч, прошедший на «Хила Ривер Арене» в Глендейле, завершился со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Миннесоты» по шайбе забросили Йоэль Эрикссон Эк, Джон Меррилл, Кевин Фиала, а также россияне Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов. У хозяев отличились Эндрю Лэдд и Шейн Гостисбер.

Куликов забросил дебютную шайбу в сезоне и впервые отличился за «Уайлд».

Ранее передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Нэшвиллом».