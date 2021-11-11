Передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Нэшвиллом»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Даллас Старз».
Передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Нэшвиллом»
  • AP
  • © Tony Gutierrez

Встреча, проходившая в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Нэшвилла» отличились Райан Джохансен, Таннер Жанно, Мэтт Дюшен и Колтон Сиссонс. Российский форвард Яков Тренин отметился результативной передачей.

У «Старз» забрасывали Роопе Хинц и Миро Хейсканен. Россиянин Александр Радулов отметился результативной передачей, его партнёр по команде Денис Гурьянов очков не набирал. Вратарь Антон Худобин на льду не появлялся.

Ранее сообщалось, что шайба и передача Бучневича помогли «Сент-Луису» по буллитам обыграть «Виннипег».

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