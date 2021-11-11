Экс-футболист «Барселоны» Туре: я хочу изменить отношение людей к Чечне

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Бывший футболист «Барселоны», а ныне тренер грозненского «Ахмата» Яя Туре заявил, что хочет изменить отношение людей к Чеченской Республике.
Экс-футболист «Барселоны» Туре: я хочу изменить отношение людей к Чечне
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Я хочу изменить отношение людей к Чечне. Я приехал сюда и хотел бы показать людям, что это место разнообразное. Эта республика может быть приятной. Как мусульманин, я несу в Чечню свободу и счастье, поскольку хочу наслаждаться. Увидеть президента республики и президента футбольного клуба, а также фанатов для культурного обмена. Они хотят узнать, что я думаю и какой у меня взгляд на жизнь. Всё можно изменить. Конечно, я считаю, что можно взять лучшее от западного менталитета и привнести это сюда», — заявил Туре в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

Яя Туре входит в тренерский штаб «Ахмата», его контракт рассчитан до конца сезона-2021/2022. В качестве футболиста ивуариец наиболее известен по выступлениям за «Барселону» и «Манчестер Сити».

Ранее «Ахмат» обыграл дома «Нижний Новгород» в матче РПЛ.

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