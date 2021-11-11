Овечкин после тренировки угостил пиццей болельщиков и журналистов

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин угостил пиццей присутствовавших на тренировке команды болельщиков и журналистов.
Овечкин после тренировки угостил пиццей болельщиков и журналистов
  • Reuters
  • © Geoff Burke

«Когда ты голоден, ты голоден», — сказал российский хоккеист, который в клубной экипировке принёс несколько коробок с пиццей в пресс-центр.

В нынешнем сезоне 36-летний россиянин провёл 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 21 очко (11 + 10).

Ранее Браташ рассказал, в чём Мичков похож на Овечкина.

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