Овечкин после тренировки угостил пиццей болельщиков и журналистов
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«Когда ты голоден, ты голоден», — сказал российский хоккеист, который в клубной экипировке принёс несколько коробок с пиццей в пресс-центр.
How much does @Capitals captain @ovi8 love the fans? Enough to deliver them some Papa John’s pizzas after practice!#PizzasHere🍕 pic.twitter.com/8qlT803HCO— Papa John's of DC (@PapaJohns_DMV) November 10, 2021
В нынешнем сезоне 36-летний россиянин провёл 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 21 очко (11 + 10).
Ранее Браташ рассказал, в чём Мичков похож на Овечкина.