Овечкин после тренировки угостил пиццей болельщиков и журналистов

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин угостил пиццей присутствовавших на тренировке команды болельщиков и журналистов.

«Когда ты голоден, ты голоден», — сказал российский хоккеист, который в клубной экипировке принёс несколько коробок с пиццей в пресс-центр.

How much does @Capitals captain @ovi8 love the fans? Enough to deliver them some Papa John’s pizzas after practice!#PizzasHere🍕 pic.twitter.com/8qlT803HCO — Papa John's of DC (@PapaJohns_DMV) November 10, 2021

В нынешнем сезоне 36-летний россиянин провёл 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 21 очко (11 + 10).

Ранее Браташ рассказал, в чём Мичков похож на Овечкина.