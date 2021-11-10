Браташ рассказал, в чём Мичков похож на Овечкина

И. о. главного тренера сборной России по хоккею Олег Браташ высказал мнение, что нападающий Матвей Мичков в плане профессионального развития похож на капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Мы считаем, что Мичков подготовлен для проверки Кубком Карьяла. Хоть он моложе, однако не уступает в физическом развитии и в игровом плане наравне с остальными является претендентом на поездку на молодёжный чемпионат мира. Потому я не стал бы его отделять от других молодых ребят по возрасту в молодёжной сборной», — приводит слова Браташа ТАСС.

11 ноября 16-летний Мичков может дебютировать за национальную команду России в матче Кубка Карьяла с финнами и побить рекорд, установленный Овечкиным, который провёл дебютный матч за сборную в 17 лет.

«У Мичкова очень хорошие двигательные навыки, также он хорошо развит физически. Если сравнивать с Александром Овечкиным, то у них похожее развитие не по годам. Он силён физически, что даёт ему на льду мощь и быстроту», — добавил Браташ.

Ранее сообщалось, что Знарок из-за болезни покинул расположение сборной России по хоккею.