Знарок из-за болезни покинул расположение сборной России по хоккею

Тренер-консультант сборной России по хоккею Олег Знарок покинул расположение национальной команды по причине болезни.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), специалист не примет участия в подготовке к матчам Кубка Карьяла.

Отмечается, что Знарок почувствовал недомогание, а до этого у него выявили симптомы ОРВИ. Тренер улетел в Петербург и продолжит работу в удалённом режиме.

11 ноября Россия проведёт свой первый матч на финском этапе Еврохоккейтура. Российские спортсмены сыграют со шведами. Начало в 19:30 мск.

Ранее исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов сообщил, что ФХР занимается решением вопроса об участии форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.