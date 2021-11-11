Хорватская полиция будет помогать российским болельщикам в Сплите

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Полиция Хорватии будет оказывать содействие болельщикам сборной России, которые прибудут в Сплит на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Хорватская полиция будет помогать российским болельщикам в Сплите
  • AFP
  • © DENIS LOVROVIC

«В связи с проведением 14 ноября в Сплите матча между сборными командами Хорватии и России по футболу хорватские компетентные органы рекомендуют болельщикам по прибытии в аэропорт «Ресник» обратиться в расположенное там отделение полиции, а при посещении города на личном транспорте — к полицейским, которые будут ждать гостей Сплита на выезде с трассы A1. В этом случае стражи правопорядка сопроводят болельщиков в район проведения матча, где гости Сплита получат возможность посетить рестораны, магазины и иные общественные места, а полиция, в свою очередь, обеспечит меры защиты болельщиков», — цитирует ТАСС представителя посольства России в Хорватии.

По информации диппредставительства России, для посещения поединка болельщикам необходимо иметь при себе билет на матч, документ, удостоверяющий личность, а также европейский цифровой COVID-сертификат.

«Во всех трёх документах должны быть отображены идентичные данные. В ином случае вход на стадион может быть запрещён», — добавили в посольстве.

Матч Россия — Хорватия состоится 14 ноября в Сплите. Начало в 20:00 мск.

Ранее Игнатьев оценил шансы России на выход в ЧМ-2022 с первого места в группе.

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