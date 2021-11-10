Игнатьев оценил шансы России на выход на ЧМ-2022 с первого места в группе

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Известный тренер Борис Игнатьев считает, что сборные России и Хорватии имеют равные шансы на выход на чемпионат мира 2022 года с первого места в отборочной группе.
Игнатьев оценил шансы России на выход на ЧМ-2022 с первого места в группе
  • РИА Новости

«Я думаю, что шансы на выход на чемпионат мира с первого места у России и Хорватии равные. Но у нас есть небольшое преимущество: если мы обыгрываем киприотов, а они — мальтийцев, то нам можно сыграть вничью. У них далеко не та команда, которая была в финале чемпионата мира — 2018. Многие футболисты перешли рубеж молодости и юности, потеряли свою стать и умение. Игровой тонус далеко не тот, а ничейный результат нас вполне устроит. Понятно, Хорватия — это команда, сотканная из мастеров, которые играют на самом высоком уровне в лучших европейских клубах. Когда играешь дома и прекрасно понимаешь, что между нами будет решаться, кто выйдет на чемпионат мира, появляются ощутимые трудности. России нужно делать всё возможное, чтобы добиться любого результата, кроме поражения», — сказал Игнатьев ТАСС.

Сборная России 11 ноября примет в Санкт-Петербурге Кипр, а 14 ноября проведёт выездной матч со сборной Хорватии в Сплите.

После восьми матчей отборочного цикла сборная России возглавляет группу H с 19 очками, а вторую позицию занимает команда Хорватии.

Ранее Марио Фернандес заявил, что не рассматривает возвращение в сборную России.

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