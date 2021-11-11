Канчельскис: Кипр приедет и будет давать бой

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча национальной команды на отборочном турнире чемпионата мира — 2022 с Кипром.
Канчельскис: Кипр приедет и будет давать бой
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Нам надо думать о победе в матче с Кипром. Конкретно готовиться к этому матчу, потом к Хорватии. Некоторые игроки начинают думать не о следующем матче, а о дальнейшем. Это неправильно. Давайте сначала будем отталкиваться от Кипра, а затем уже готовиться к Хорватии. Приезжать и играть против команд такого уровня, как Россия, для Кипра очень престижно. Все футболисты понимают: сыграй они хорошо, может, получится уехать в топовый чемпионат, даже в российский. Их жизнь может поменяться во всём — финансово, другие клубы, другой уровень. Кипр приедет и будет давать бой. Не надо считать, что Кипр не будет играть. Мы обязаны не дать им сыграть в футбол, который они любят», — цитирует «Чемпионат» слова Канчельскиса.

Сборная России 11 ноября сыграет в Санкт-Петербурге против Кипра, а 14 ноября проведёт матч со сборной Хорватии в Сплите.

Ранее Мостовой назвал Россию безусловным фаворитом в матче с Кипром.

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