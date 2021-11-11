Мостовой считает Россию безусловным фаворитом в матче с Кипром

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что ждёт уверенной победы российской команды над Кипром в матче группового этапа квалификации чемпионата мира — 2022
Мостовой считает Россию безусловным фаворитом в матче с Кипром
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«После восьми туров Россия добыла шесть побед и одну ничью, что соответствует 19 очкам и первому месту в группе Н. Соперник у нашей команды провалил отборочный турнир и располагается на последней позиции. У островитян в активе есть одна победа и две ничьи, последнюю из которых они добыли ровно месяц назад в дуэли с Мальтой. В этой игре особо комментировать не вижу смысла — на поле выйдут две разные по уровню и мотивации команды. Плюс огромный стадион в Санкт-Петербурге и поддержка болельщиков. Я думаю, что россияне уверенно выиграют за счет мастерства и класса», — цитирует Мостового «ВсеПроСпорт».

Матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года Россия — Кипр пройдёт в четверг, 11 ноября, на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи в 20:00 (мск).

Ранее Ринат Билялетдинов высказался о том, как важно обойтись без травм в матче с Кипром.

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