Мостовой считает Россию безусловным фаворитом в матче с Кипром
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«После восьми туров Россия добыла шесть побед и одну ничью, что соответствует 19 очкам и первому месту в группе Н. Соперник у нашей команды провалил отборочный турнир и располагается на последней позиции. У островитян в активе есть одна победа и две ничьи, последнюю из которых они добыли ровно месяц назад в дуэли с Мальтой. В этой игре особо комментировать не вижу смысла — на поле выйдут две разные по уровню и мотивации команды. Плюс огромный стадион в Санкт-Петербурге и поддержка болельщиков. Я думаю, что россияне уверенно выиграют за счет мастерства и класса», — цитирует Мостового «ВсеПроСпорт».
Матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года Россия — Кипр пройдёт в четверг, 11 ноября, на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи в 20:00 (мск).
Ранее Ринат Билялетдинов высказался о том, как важно обойтись без травм в матче с Кипром.