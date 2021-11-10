Ринат Билялетдинов: важно, чтобы наши футболисты не травмировались в матче с Кипром

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал предстоящий матч сборной России против команды Кипра в отборочном этапе чемпионата мира — 2022.

«Кипр обыграем. Однако самая главная игра будет с хорватами. Кипр считается несерьёзным не без оснований. Им действительно всегда не хватало звезд. Однако подножку подставить может. Здесь нельзя валять дурака, но нужно приберечь сверхусилия на игру с хорватами. Важно, чтобы наши футболисты не травмировались в этом матче. Но, прогуливаясь по полю, у киприотов выиграть не получится. В этом матче необходимы и борьба, и скорость», — цитирует слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Сборная России 11 ноября примет в Санкт-Петербурге Кипр, а 14 ноября проведет выездной матч со сборной Хорватии в Сплите.

Ранее Дмитрий Комбаров заявил, что у сборной России не будет недооценки Кипра.