Ринат Билялетдинов: важно, чтобы наши футболисты не травмировались в матче с Кипром

Короткая ссылка
Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал предстоящий матч сборной России против команды Кипра в отборочном этапе чемпионата мира — 2022.
Ринат Билялетдинов: важно, чтобы наши футболисты не травмировались в матче с Кипром
  • РИА Новости

«Кипр обыграем. Однако самая главная игра будет с хорватами. Кипр считается несерьёзным не без оснований. Им действительно всегда не хватало звезд. Однако подножку подставить может. Здесь нельзя валять дурака, но нужно приберечь сверхусилия на игру с хорватами. Важно, чтобы наши футболисты не травмировались в этом матче. Но, прогуливаясь по полю, у киприотов выиграть не получится. В этом матче необходимы и борьба, и скорость», — цитирует слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Сборная России 11 ноября примет в Санкт-Петербурге Кипр, а 14 ноября проведет выездной матч со сборной Хорватии в Сплите.

Ранее Дмитрий Комбаров заявил, что у сборной России не будет недооценки Кипра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить