Ринат Билялетдинов: важно, чтобы наши футболисты не травмировались в матче с Кипром
- РИА Новости
«Кипр обыграем. Однако самая главная игра будет с хорватами. Кипр считается несерьёзным не без оснований. Им действительно всегда не хватало звезд. Однако подножку подставить может. Здесь нельзя валять дурака, но нужно приберечь сверхусилия на игру с хорватами. Важно, чтобы наши футболисты не травмировались в этом матче. Но, прогуливаясь по полю, у киприотов выиграть не получится. В этом матче необходимы и борьба, и скорость», — цитирует слова Билялетдинова «РБ Спорт».
Сборная России 11 ноября примет в Санкт-Петербурге Кипр, а 14 ноября проведет выездной матч со сборной Хорватии в Сплите.
Ранее Дмитрий Комбаров заявил, что у сборной России не будет недооценки Кипра.