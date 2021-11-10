Марио Фернандес извинился за то, что не смог выучить русский язык

Бывший футболист сборной России Марио Фернандес, защищающий цвета московского ЦСКА, признался, что не смог выучить русский язык из-за его сложности.

«Могу честно попросить у всех прощения, особенно у наших уважаемых болельщиков, за то, что я так и не говорю по-русски. Чтобы выучить язык, мне необходимо каждый день посещать школу, заниматься по шесть-семь часов в день. Русский — очень сложный и даётся мне непросто. Однажды пошутил с Гилерме на этот счёт, говорю: «Как же ты выучил язык? Ты что, в школе обучался?» А он говорит: «Да не ходил я никуда, просто взял и выучил». Я ответил: «Но это просто невозможно!» — сказал Фернандес в интервью «Спорт-Экспресс».

Также натурализованный бразилец объяснил, почему перестал изучать язык.

«Первые три месяца учил язык, но впоследствии оставил эту затею, поскольку невозможно удержать концентрацию и предельно отдаваться выбранной теме. Чтобы я мог сделать что-то максимально качественно, я должен с полной отдачей, с полным погружением работать. Но было очень трудно держать концентрацию», — добавил Фернандес.

Футболист выступает за ЦСКА с 2012 года. В 2016-м он получил российское гражданство.

Ранее Марио Фернандес рассказал, как получил российский паспорт.