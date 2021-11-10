Марио Фернандес рассказал, как получил российский паспорт
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«Первым, кто ко мне обратился по поводу российского паспорта, был гендиректор клуба Роман Юрьевич Бабаев. Он спросил: «Марио, у тебя есть интерес?» Я ответил: «Да, конечно». Но меня вызвали в сборную Бразилии, и на какое-то время этот вопрос потерял актуальность. Когда мы находились в Германии, играли с «Вольфсбургом» в Лиге чемпионов, Бабаев вновь спросил: «Вернёмся к этому разговору?» Ответил, что интерес у меня сохраняется, необходимо только с семьей поговорить. И после того как заручился поддержкой родных, ответил, что готов. На тот момент уже сроднился с Россией, влюбился в страну. Как только у меня появилась возможность защищать её цвета, я решил ею воспользоваться. Есть люди, которые этого не одобряют, а есть другие, кто полностью поддерживает и говорит, что это был правильный выбор. Но в первую очередь я руководствуюсь всё-таки мнением семьи, а близкие единогласно выступили за принятие российского гражданства», — сказал Фернандес в интервью «Спорт-Экспрессу».
В 2016 году бразильский футболист получил российский паспорт, а с 2017-го его начали вызывать в национальную сборную страны.
Ранее Марио Фернандес заявил, что не хотел бы переходить из ЦСКА.