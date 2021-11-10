Марио Фернандес рассказал, как получил российский паспорт

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал, что семья поддержала его решение получить российское гражданство.

«Первым, кто ко мне обратился по поводу российского паспорта, был гендиректор клуба Роман Юрьевич Бабаев. Он спросил: «Марио, у тебя есть интерес?» Я ответил: «Да, конечно». Но меня вызвали в сборную Бразилии, и на какое-то время этот вопрос потерял актуальность. Когда мы находились в Германии, играли с «Вольфсбургом» в Лиге чемпионов, Бабаев вновь спросил: «Вернёмся к этому разговору?» Ответил, что интерес у меня сохраняется, необходимо только с семьей поговорить. И после того как заручился поддержкой родных, ответил, что готов. На тот момент уже сроднился с Россией, влюбился в страну. Как только у меня появилась возможность защищать её цвета, я решил ею воспользоваться. Есть люди, которые этого не одобряют, а есть другие, кто полностью поддерживает и говорит, что это был правильный выбор. Но в первую очередь я руководствуюсь всё-таки мнением семьи, а близкие единогласно выступили за принятие российского гражданства», — сказал Фернандес в интервью «Спорт-Экспрессу».

В 2016 году бразильский футболист получил российский паспорт, а с 2017-го его начали вызывать в национальную сборную страны.

Ранее Марио Фернандес заявил, что не хотел бы переходить из ЦСКА.