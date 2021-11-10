Марио Фернандес: каких бы денег ни предлагали, я бы не хотел переходить из ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил, что никогда не рассматривал возможность уйти из армейского клуба.

«Мой переход из ЦСКА в состав другой команды не имел ни малейшего шанса. Ни в «Зенит», ни в какой-либо другой клуб. Я очень уважаю «Зенит», однако даже минимальных шансов не было. Мне хорошо здесь, я чувствую себя комфортно, это мой дом. Каких бы денег ни предлагали, по собственному желанию я не хотел бы переходить из ЦСКА. Никогда не стремился играть ни за какой другой европейский клуб. Родные спрашивают меня: «Может быть, всё уже, хватит? Может, стоит поменять атмосферу, куда-то перейти и дать себе какие-то новые вызовы?» А я всё время отвечаю, что не хочу перемен, не хочу никуда переходить. Я чувствую себя здесь абсолютно комфортно, меня всё устраивает. Я не из тех, кто стремится для себя какие-то вызовы ставить», — сказал Фернандес в интервью «Спорт-Экспрессу».

Натурализованный бразилец выступает за московский ЦСКА с 2012 года.

Ранее Марио Фернандес заявил, что не рассматривает возвращение в сборную России.