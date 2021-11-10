Женский ЧМ по боксу перенесён на 2022 год

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Совет директоров Международной ассоциации бокса (AIBA) принял решение перенести чемпионат мира среди женщин на 2022 год из-за эпидемиологической ситуации в мире.
Женский ЧМ по боксу перенесён на 2022 год
  • globallookpress.com
  • © ChinaFotoPress/ZUMAPRESS.com

«Мы знаем, что некоторые команды уже начали подготовку к чемпионату мира и будут разочарованы. Однако безопасность и благополучие наших спортсменов, официальных лиц и иных заинтересованных сторон являются приоритетом, и потому мы не можем пойти на такой риск», — цитирует президента AIBA Умара Кремлёва официальный сайт Федерации бокса России.

Изначально турнир должен был пройти в Стамбуле с 6 по 19 декабря. По предварительному плану чемпионат мира состоится в марте 2022 года.

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