Булыкин: верю в сборную России, как и все болельщики

Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился своими ожиданиями от заключительных матчей национальной команды страны в отборочном турнире чемпионата мира — 2022.

«Конечно, необходимо перед собой ставить максимальную задачу. Футболисты так и делают, поэтому захотят выиграть два матча, а там уже как получится. Всё будет зависеть от того, как будут складываться игры. Я верю и болею за нашу сборную, как и все болельщики. Надеюсь, что сборная России достигнет максимального и необходимого результата в виде выхода на чемпионат мира с первого места в группе. С этим чувством и надо поддерживать команду», — цитирует Булыкина ТАСС.

Сборная России 11 ноября примет в Санкт-Петербурге команду Кипра, а 14 ноября проведет выездной матч со сборной Хорватии в Сплите.

Команда Валерия Карпина занимает первое место в группе Н с 19 очками. Сборная Хорватии, набравшая 17 очков, находится на втором месте.

Ранее Дмитрий Комбаров выразил мнение, что у сборной России не будет недооценки Кипра.