Юношеская сборная России по футболу переиграла Грецию в отборе на ЧЕ-2022

Юношеская сборная России, за которую выступают игроки не старше 19 лет, одержала победу над командой Греции в стартовом матче первого отборочного раунда чемпионата Европы 2022 года.

Встреча прошла в греческом Навпакте и завершилась в пользу подопечных Станислава Коротаева — 1:0.

Единственный мяч в игре на 70-й минуте забил Ярослав Гладышев, а через две минуты греки остались в меньшинстве из-за удаления Илиаса Христопулоса.

В следующей игре, которая состоится 13 ноября, россияне встретятся с командой Германии.

Ранее легенда «Спартака» Юрий Гаврилов признался, что не переживает за нынешнюю сборную России.