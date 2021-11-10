Юношеская сборная России по футболу переиграла Грецию в отборе на ЧЕ-2022
- РИА Новости
Встреча прошла в греческом Навпакте и завершилась в пользу подопечных Станислава Коротаева — 1:0.
Единственный мяч в игре на 70-й минуте забил Ярослав Гладышев, а через две минуты греки остались в меньшинстве из-за удаления Илиаса Христопулоса.
В следующей игре, которая состоится 13 ноября, россияне встретятся с командой Германии.
Ранее легенда «Спартака» Юрий Гаврилов признался, что не переживает за нынешнюю сборную России.