Орлов призвал забыть о Кокорине как о футболисте

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Журналист Геннадий Орлов ответил на вопрос о возможном возвращении в петербургский «Зенит» российского нападающего Александра Кокорина, который выступает за флорентийскую «Фиорентину».
Орлов призвал забыть о Кокорине как о футболисте
  • © acffiorentina
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«Кокорина исключите вообще, он в футбол не играет. Какая польза? Забудьте про этого футболиста. Он ленивый, как и все способные люди. Поэтому не надо о нём даже говорить», — сказал Орлов на своём YouTube-канале.

В этом сезоне Кокорин выходил в составе «Фиорентины» всего в трёх матчах, проведя на поле суммарно 31 минуту.

За «Зенит» форвард выступал с 2016 по 2020 год. За это время он провёл за команду 92 матча, забил 34 мяча и отдал 12 результативных передач.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что в Италии Кокорин может вернуться на свой уровень.

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