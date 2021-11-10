«Чемпионат»: СКА расстанется с Веем ради чемпиона мира по хоккею 2011 года

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Петербургский хоккейный клуб СКА интересуется нападающим «Нью-Йорк Айлендерс» и сборной Финляндии Лео Комаровым.
«Чемпионат»: СКА расстанется с Веем ради чемпиона мира по хоккею 2011 года
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», для данной сделки армейцы отдадут в нур-султанский «Барыс» Линдена Вея. Таким образом, у клуба будет возможность для приобретения игрока под потолок зарплат.

С большой долей вероятности новичком команды станет чемпион мира 2011 года Лео Комаров, который знаком консультанту клуба с берегов Невы Олегу Знарку по выступлениям за московское «Динамо».

Комаров является игроком системы «Айлендерс», но в этом сезоне провёл лишь одну игру в регулярном чемпионате НХЛ.

Ранее сообщалось, что дубль Владислава Каменева помог ЦСКА обыграть СКА в матче КХЛ.

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