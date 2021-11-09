Источник: «Торино» стал главным фаворитом в борьбе за Миранчука
- AFP
Об этом сообщает Il Giorno.
По информации источника, клуб готов арендовать футболиста на 18 месяцев с опцией дальнейшего выкупа. На Миранчука также претендует «Сассуоло».
Напомним, 30 августа 2020 года хавбек перешёл из московского «Локомотива» в «Аталанту» за €14,5 млн.
В нынешнем сезоне Миранчук провёл за команду восемь матчей, но не отличился результативными действиями.
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