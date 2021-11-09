Дзюба эмоционально отреагировал на победу NAVI на чемпионате мира по CS:GO

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на победу киберспортивной команды Natus Vincere на чемпионате мира по компьютерной игре Counter Strike: Global Offensive.

«Просто красавцы, блин. Красавцы NAVI. Всё, чемпионы! Прикинь, чемпионы мира, «мейджор» забрали. Лучшие! Все на них ставили, но давление было нереальное. Только я всё равно считаю, что до трёх побед должны играть. Из пяти карт. Они крутые реально все. Вся пятерка. Видишь, Симплу для величия не хватало только этого. Но они сильная команда. Бит, Электроник, Перфекто и Бумыч — все помогли ему. Ну и он красавец», — сказал Дзюба в своём Instagram.

Напомним, NAVI победила команду G2 Esports со счётом 2:0 и выиграла $1 млн на главном турнире по Counter Strike: Global Offensive — PGL Major Stockholm 2021.

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