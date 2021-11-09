Отец Агаларова отреагировал на вызов сына в молодёжную сборную России

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Экс-полузащитник «Анжи» и отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова Руслан Агаларов отреагировал на вызов сына в молодёжную сборную России.
Отец Агаларова отреагировал на вызов сына в молодёжную сборную России
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«Если сейчас тренерский штаб во главе с Карпиным решили, что для основной команды он не нужен, а стоит его использовать в молодёжной команде, мы только поддерживаем это», — цитирует Агаларова-старшего «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в любом случае желает сборной России попасть на чемпионат мира. Он также рассказал о чувствах сына после новостей о вызове в молодёжную команду.

«Ещё до оглашения общего списка я говорил Гамиду: «Никаких проблем не будет, если ты не попадёшь». Он ответил: «Да-да, пап, конечно». Если мы приносим пользу — это хорошо. Если в данный момент услуги Гамида не требуются — ничего страшного, все нормально, мы всё равно будем болеть за сборную России. Это же наша страна», — добавил отец.

Напомним, что в ноябре сборная России проведёт заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 11 ноября национальная команда сыграет с Кипром, а 14 ноября — с Хорватией.

Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», если клуб не выйдет в Лигу чемпионов. 

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