Источник: Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», если клуб не выйдет в Лигу чемпионов

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Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть клуб.
Источник: Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», если клуб не выйдет в Лигу чемпионов
  • AP

По сообщению Daily Express, нападающий уйдёт из команды, если «Манчестер Юнайтед» не добудет путёвку в Лигу чемпионов по итогам сезона-2021/22. 

Футболист не хочет играть в Лиге Европы в последние годы своей спортивной карьеры.

По итогам 11 туров Английской премьер-лиги «красные дьяволы» занимают шестое место, набрав 17 очков.

Ранее Юрий Сёмин прокомментировал возможный уход российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в зимнее трансферное окно.

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