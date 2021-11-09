Источник: Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», если клуб не выйдет в Лигу чемпионов

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть клуб.

По сообщению Daily Express, нападающий уйдёт из команды, если «Манчестер Юнайтед» не добудет путёвку в Лигу чемпионов по итогам сезона-2021/22.

Футболист не хочет играть в Лиге Европы в последние годы своей спортивной карьеры.

По итогам 11 туров Английской премьер-лиги «красные дьяволы» занимают шестое место, набрав 17 очков.

Ранее Юрий Сёмин прокомментировал возможный уход российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в зимнее трансферное окно.