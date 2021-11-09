Сёмин — об уходе Миранчука из «Аталанты»: всё должен решать только игрок

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможный уход российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в зимнее трансферное окно.
Сёмин — об уходе Миранчука из «Аталанты»: всё должен решать только игрок
  • © Marco Alpozzi/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«В этом вопросе всё должен решать сам Миранчук, а наше мнение не играет никакой роли. Футболист должен действовать, исходя из ситуации, и принимать решение самостоятельно», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в августе 2020 года хавбек перешёл из московского «Локомотива» в «Аталанту» за €14,5 млн.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за команду восемь матчей, но не отличился результативными действиями.

Бывшим игроком столичного «Локомотива» интересовались клубы Серии А «Торино», «Сассуоло», «Сампдория» и «Милан».

Ранее Массимо Каррера посоветовал Миранчуку перейти в «Сассуоло».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить