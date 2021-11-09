Сёмин — об уходе Миранчука из «Аталанты»: всё должен решать только игрок
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«В этом вопросе всё должен решать сам Миранчук, а наше мнение не играет никакой роли. Футболист должен действовать, исходя из ситуации, и принимать решение самостоятельно», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в августе 2020 года хавбек перешёл из московского «Локомотива» в «Аталанту» за €14,5 млн.
В нынешнем сезоне Миранчук провёл за команду восемь матчей, но не отличился результативными действиями.
Бывшим игроком столичного «Локомотива» интересовались клубы Серии А «Торино», «Сассуоло», «Сампдория» и «Милан».
Ранее Массимо Каррера посоветовал Миранчуку перейти в «Сассуоло».