Сёмин — об уходе Миранчука из «Аталанты»: всё должен решать только игрок

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможный уход российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в зимнее трансферное окно.

«В этом вопросе всё должен решать сам Миранчук, а наше мнение не играет никакой роли. Футболист должен действовать, исходя из ситуации, и принимать решение самостоятельно», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в августе 2020 года хавбек перешёл из московского «Локомотива» в «Аталанту» за €14,5 млн.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за команду восемь матчей, но не отличился результативными действиями.

Бывшим игроком столичного «Локомотива» интересовались клубы Серии А «Торино», «Сассуоло», «Сампдория» и «Милан».

Ранее Массимо Каррера посоветовал Миранчуку перейти в «Сассуоло».