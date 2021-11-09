Каррера посоветовал Миранчуку перейти в «Сассуоло»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный уход российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты».

«Я слышал, что зимой он может уйти в аренду в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию». Думаю, переход в «Сассуоло» — правильный выбор для Миранчука», — цитирует Карреру «Чемпионат».

По словам Карреры, любому футболисту важна постоянная игровая практика. Если Миранчук не может попасть в игровую систему главного тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини, то ему необходимо поменять команду.

Напомним, что в августе 2020 года хавбек перешёл из московского «Локомотива» в «Аталанту» за €14,5 млн.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за команду восемь матчей, но не отличился результативными действиями.

Бывшим игроком столичного «Локомотива» интересовались клубы Серии А «Торино», «Сассуоло», «Сампдория» и «Милан».

Ранее сообщалось, что Миранчук может зимой покинуть «Аталанту».