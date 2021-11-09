«Чемпионат»: ЭСК РФС рассмотрит удаление Клаудиньо в матче с «Уралом»

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В экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) рассмотрят эпизод в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Уралом» (0:0).
«Чемпионат»: ЭСК РФС рассмотрит удаление Клаудиньо в матче с «Уралом»
  • © fc-ural.ru

По информации «Чемпионата», будет рассматриваться эпизод с удалением полузащитника петербургского клуба Клаудиньо. При разборе комиссия будет опираться на похожие ситуации в других матчах.

Напомним, что футболист получил прямую красную карточку на 51-й минуте после грубого подката в адрес Арсена Адамова. Бразильский игрок уже принёс свои извинения россиянину.

Ранее Дзюба эмоционально отреагировал на победу NAVI на чемпионате мира по CS:GO.

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