«Чемпионат»: ЭСК РФС рассмотрит удаление Клаудиньо в матче с «Уралом»
- © fc-ural.ru
По информации «Чемпионата», будет рассматриваться эпизод с удалением полузащитника петербургского клуба Клаудиньо. При разборе комиссия будет опираться на похожие ситуации в других матчах.
Напомним, что футболист получил прямую красную карточку на 51-й минуте после грубого подката в адрес Арсена Адамова. Бразильский игрок уже принёс свои извинения россиянину.
Ранее Дзюба эмоционально отреагировал на победу NAVI на чемпионате мира по CS:GO.