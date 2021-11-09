Головин поздравил NAVI с победой на ЧМ по Counter-Strike

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин поздравил российско-украинскую команду Natus Vincere (NAVI) с победой на чемпионате мира 2021 года по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

@natus_vincere_official

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