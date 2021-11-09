Пономарёв раскритиковал защиту ЦСКА в игре с «Сочи»

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Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал разгромное поражение армейцев в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с «Сочи».
Пономарёв раскритиковал защиту ЦСКА в игре с «Сочи»
  • © pfc-cska.com

«У нас вообще нет качественных футболистов обороны. В последней игре было две ошибки сумасшедшие у защитников. Такие вещи недопустимы, особенно игрокам сборной», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

По его мнению, хавбек Иван Обляков не должен играть на позиции левого защитника, поскольку у молодого футболиста мало опыта.

Пономарёв считает, что ЦСКА необходимо срочно приобрести хорошего защитника, чтобы в команде появилась конкуренция в линии обороны.

«Сочи» разгромил ЦСКА на своём поле со счётом 4:1. Команда Владимира Федотова (27 очков) идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (23) занимает пятую строчку. Лидирует в чемпионате «Зенит» (30).

Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен качественно усилиться в зимнее трансферное окно.

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