Источник: футбольный ЦСКА качественно усилится в зимнее трансферное окно

Московский ЦСКА намерен приобрести нескольких сильных футболистов в зимнее трансферное окно.

«По моей информации, ЦСКА зимой купит одного-двух качественных игроков. Когда я смотрю на состав ЦСКА в атаке, мне реально страшно», — заявил журналист Нобель Арустамян в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

ЦСКА (23 очка) по итогам 14 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит» (30).

Напомним, что 8 ноября защитник ЦСКА Седрик Гогуа официально покинул армейский клуб.

Ранее сообщалось, что дубль и две передачи Касьерры помогли «Сочи» разгромить ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ.