Аленичев — о матче с Кипром: нельзя держать в уме игру с Хорватией

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Бывший полузащитник московского «Спартака» и «Порту» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборной России и командой Кипра.
Аленичев — о матче с Кипром: нельзя держать в уме игру с Хорватией
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«Все мысли должны быть только о первой игре. Нельзя держать в уме хорватов, выходя на матч с командой Кипра. Думаю, мы должны обыгрывать киприотов — всё-таки наша сборная сильнее», — цитирует ТАСС Аленичева.

При этом, по словам Аленичева, травмированных защитника «Рубина» Илью Самошникова и полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в сборной смогут заменить достойные футболисты.

Игра Россия — Кипр пройдёт 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 20:00 мск.

Россия (19 очков) лидирует в турнирной таблице в группе H. Второе место занимает Хорватия (17). Далее расположились Словакия (10), Словения (10), Мальта (5) и Кипр (5).

Ранее сообщалось, что польская судейская бригада во главе с Даниэлем Стефанским назначена на матч Россия — Кипр.

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