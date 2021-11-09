Поляк Стефанский рассудит сборные России и Кипра 

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Польская судейская бригада во главе с Даниэлем Стефанским назначена на матч квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Кипра.
Поляк Стефанский рассудит сборные России и Кипра 
  • AP

Ассистенты Стефанского — Давид Голис и Михал Обукович. Резервный рефери — Дамьян Сильвестрзак. Арбитр VAR — Павел Рачковски, его ассистент — Кжиштоф Мырмус, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Игра Россия — Кипр пройдёт 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 20:00 мск.

Россия (19 очков) лидирует в турнирной таблице в группе H. Второе место занимает Хорватия (17). Далее расположились Словакия (10), Словения (10), Мальта (5) и Кипр (5).

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв назначен главным арбитром на матч Румыния — Исландия.

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