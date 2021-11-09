Два очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Флоридой»

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«Нью-Йорк Рейнджерс» дома переиграл «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Флоридой»
  • AP
  • © Frank Franklin II

Игра, которая прошла на льду арены «Мэдисон-сквер-гарден», завершилась со счётом 4:3 в пользу синерубашечников.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Крис Крайдер (восьмая минута), Адам Фокс (20-я), К'Андре Миллер (33-я) и Райан Строум (34-я).

У «Флориды» отличились Ээту Луостаринен (41-я), Сэм Райнхарт (59-я), Патрик Хернквист (60-я).

Россиянин Артемий Панарин оформил две результативные передачи. Его соотечественник голкипер Игорь Шестёркин отразил 42 броска.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ.

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