В «Спартаке» рассказали, сыграет ли Жиго в матче с «Краснодаром»

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго должен успеть восстановиться к матчу 15-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

«Как и говорил тренер на пресс-конференции, у Жиго ушиб. Ожидаем его возвращения к следующему матчу», — цитирует главу пресс-службы столичной команды Дмитрия Зеленова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Илья Кутепов заменил Жиго за несколько минут до начала матча с «Локомотивом». Француз получил повреждение на разминке.

Жиго в сезоне-2021/22 провёл 18 матчей за «Спартак», в которых отметился одним голом и сделал одну результативную передачу.

«Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром» 20 ноября.

Ранее Руй Витория рассказал о травме Жиго.