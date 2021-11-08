В «Спартаке» рассказали, сыграет ли Жиго в матче с «Краснодаром»
«Как и говорил тренер на пресс-конференции, у Жиго ушиб. Ожидаем его возвращения к следующему матчу», — цитирует главу пресс-службы столичной команды Дмитрия Зеленова «Спорт-Экспресс».
Напомним, Илья Кутепов заменил Жиго за несколько минут до начала матча с «Локомотивом». Француз получил повреждение на разминке.
Жиго в сезоне-2021/22 провёл 18 матчей за «Спартак», в которых отметился одним голом и сделал одну результативную передачу.
«Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром» 20 ноября.
Ранее Руй Витория рассказал о травме Жиго.