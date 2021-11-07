Витория рассказал о травме Жиго перед дерби с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал характер травмы защитника Самуэля Жиго перед матчем 14-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Локомотивом» (1:1).

«Травма у Жиго была несерьёзной, это последствия игры в четверг. Он почувствовал дискомфорт и сказал об этом мне. Однако заменивший его в срочном порядке Кутепов показал себя прекрасно и отлично вошёл в игру», — цитирует Виторию «Чемпионат».

Напомним, Илья Кутепов заменил Жиго за несколько минут до начала матча. Француз получил повреждение на разминке.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена», завершилась со счётом 1:1. Мячи забили Гирано Керк (23-я минута) и Наиль Умяров (64-я).

Ранее Витория заявил, что удаление Руслана Литвинова показалось ему не самым справедливым.