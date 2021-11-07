Витория: удаление Литвинова показалось мне не самым справедливым

Главный тренер столичного «Спартака» Руй Витория прокомментировал удаление Руслана Литвинова в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом» (1:1).

«Удаление Литвинова показалось мне не самым справедливым. Но я принимаю это решение, хоть оно мне и не нравится. Манера судейства сегодня была не очень», — цитирует португальского специалиста «Чемпионат».

Он подчеркнул, что «Локомотиву» за такое же нарушение главный арбитр матча Иван Сиденков не вынес предупреждения.

«Я бы отметил, что ситуация с карточками внесла в игру дисбаланс», — добавил он.

Витория считает, что «Спартак» гораздо лучше выглядел во втором тайме, поскольку футболисты красно-белых грамотно занимали свободные зоны и лучше следили за действиями соперника.

«Нам пришлось больше работать. Поэтому мы смогли сравнять счёт», — пояснил он.

Сиденков в первом тайме за вторую жёлтую карточку удалил Литвинова (35-я минута).

Мячи забили Гирано Керк (23-я) и Наиль Умяров (64-я).

Ранее Александр Соболев заявил, что «Спартак» мог в меньшинстве победить «Локомотив».