Ротенберг — о матче с ЦСКА: «Сочи» использовал все свои моменты

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал крупную победу команды с черноморского побережья над московским ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

«С ЦСКА показали яркую игру, на которую нужно ориентироваться и двигаться дальше. Если футболисты в каждом матче будут играть с такой мотивацией, тогда в нашей команде будет всё хорошо. ЦСКА — стабильная команда, просто мы смогли использовать все свои моменты», — цитирует ТАСС Ротенберга.

По его словам, перед командой стоит задача побеждать в каждом матче. Он добавил, что футболисты должны серьёзно настраиваться на каждую встречу, поскольку все соперники разные.

Ротенберг отметил, что у «Сочи» начала образовываться своя фан-группа, которая приходит на каждый матч и болеет за команду.

«Надеюсь, что болельщики будут приходить, мотивировать футболистов всегда», — сказал Ротенберг.

«Сочи» разгромил ЦСКА на своём поле со счётом 4:1. Команда Владимира Федотова (27 очков) идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (30).

Ранее Федотов прокомментировал разгромную победу над ЦСКА.