Тренер «Сочи» Федотов прокомментировал разгромную победу над ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о разгромной победе над московским ЦСКА в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В начале матча мы говорили, что приложим все усилия и покажем хороший матч. Естественно, когда такой крупный счёт, возникает расслабуха. Понятно, что они не хотят этого, это получается подсознательно», — сказал Федотов в эфире «Матч Премьер».

По его словам, в такие моменты игроки команды несинхронно оказывают давление на соперника и у сочинцев есть, над чем работать.

«Было пару неприятных моментов при счете 3:1, потеря концентрации, но надо работать над этим, это психологическая составляющая», — добавил Федотов.

«Сочи» на своём поле разгромил красно-синих со счётом 4:1. Южный коллектив набрал 27 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. ЦСКА находится на пятой строчке (23).

Ранее наставник армейцев Алексей Березуцкий заявил, что ЦСКА сыграл ужасно в первом тайме матча с «Сочи».