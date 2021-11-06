Березуцкий заявил, что ЦСКА сыграл ужасно в первом тайме матча с «Сочи»

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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал разгромное поражение от «Сочи» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Березуцкий заявил, что ЦСКА сыграл ужасно в первом тайме матча с «Сочи»
  • РИА Новости

«Конечно, в первом тайме играли просто ужасно, были обескуражены. Во втором играли намного лучше, где-то были моменты. Наверное, если бы забили в середине второго тайма, что-то могло бы получиться. Но не забили», — сказал Березуцкий в эфире «Матч Премьер».

По его словам, тренерский штаб провёл разговор с командой в перерыве и второй тайм был уже совсем другим, но этого не хватило, чтобы перевернуть ход встречи.

«Ахметов, Дзагоев и Мухин вышли вместе, потому что надо было освежить команду. Преувеличивать значимость этой тройной замены не нужно. «Сочи» выигрывал 3:0 и играл по счёту, немного сел. Это психология игры», — добавил Березуцкий.

«Сочи» набрал 27 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. ЦСКА находится на пятой строчке (23).

Ранее сообщалось, что дубль и две передачи Матео Касьерры помогли «Сочи» разгромить ЦСКА в матче РПЛ.

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