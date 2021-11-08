В МЮ сообщили, в каком случае будет уволен Сульшер

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Руководство «Манчестер Юнайтед» может отправить в отставку главного тренера Уле-Гуннара Сульшера в случае резкого ухудшения результатов команды.
В МЮ сообщили, в каком случае будет уволен Сульшер
  • AP

Если «Манчестер Юнайтед» потеряет шансы на попадание в четвёрку лучших команд АПЛ по итогам сезона-2021/22, то Сульшера могут отправить в отставку, — сообщает ESPN GB со ссылкой на источник.

Также уточняется, что норвежский специалист должен как можно дальше пройти в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

МЮ занимает по итогам 11 туров чемпионата Англии шестое место в турнирной таблице, уступая пять очков идущему на четвёртой позиции «Ливерпулю». Манкунианский клуб в ЛЧ сезона-2021/22 после четырёх матчей занимает первое место в группе.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в 11-м туре АПЛ.

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