«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в 11-м туре АПЛ
- Reuters
Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась в пользу гостей — 2:0.
На седьмой минуте игроки «Сити» вышли вперёд благодаря автоголу Эрика Байи, а на 45-й второй мяч в ворота хозяев забил Бернарду Силва.
Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 23 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Юнайтед» с 17 очками находится на пятой строчке.
Ранее сообщалось, что дубль Криштиану Роналду помог «Манчестер Юнайтед» сыграть вничью с «Аталантой» в матче ЛЧ.