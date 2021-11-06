«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в 11-м туре АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась в пользу гостей — 2:0.

На седьмой минуте игроки «Сити» вышли вперёд благодаря автоголу Эрика Байи, а на 45-й второй мяч в ворота хозяев забил Бернарду Силва.

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 23 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Юнайтед» с 17 очками находится на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Криштиану Роналду помог «Манчестер Юнайтед» сыграть вничью с «Аталантой» в матче ЛЧ.