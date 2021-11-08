Билялетдинов-младший высказался о московском дерби «Спартак» — «Локомотив»

Бывший полузащитник столичных «Спартака» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал результат московского дерби в матче 14-го тура чемпионата России по футболу в Тушине.

«Футболисты «Спартака» проявили стойкость, смогли отыграться в меньшинстве. Это говорит о том, что у команды есть характер», — цитирует ТАСС Билялетдинова.

По его мнению, «Спартаку» не стоит увольнять Руя Виторию, поскольку менять тренеров каждый год не имеет никакого смысла. Он подчеркнул, что красно-белые могут выдать серию из нескольких побед и попасть в первую пятёрку.

«Что касается «Локомотива», то результат команды под руководством Маркуса Гисдоля можно оценить через некоторое время», — добавил он.

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Локомотивом» завершился со счётом 1:1. В составе железнодорожников мяч забил Джирано Керк, за красно-белых отличился Наиль Умяров.

Ранее Илья Кутепов прокомментировал итог матча с «Локомотивом».