Билялетдинов-младший высказался о московском дерби «Спартак» — «Локомотив»
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«Футболисты «Спартака» проявили стойкость, смогли отыграться в меньшинстве. Это говорит о том, что у команды есть характер», — цитирует ТАСС Билялетдинова.
По его мнению, «Спартаку» не стоит увольнять Руя Виторию, поскольку менять тренеров каждый год не имеет никакого смысла. Он подчеркнул, что красно-белые могут выдать серию из нескольких побед и попасть в первую пятёрку.
«Что касается «Локомотива», то результат команды под руководством Маркуса Гисдоля можно оценить через некоторое время», — добавил он.
Напомним, что матч между «Спартаком» и «Локомотивом» завершился со счётом 1:1. В составе железнодорожников мяч забил Джирано Керк, за красно-белых отличился Наиль Умяров.
Ранее Илья Кутепов прокомментировал итог матча с «Локомотивом».