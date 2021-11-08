ФХР: Ничушкин должен объясниться по допинг-пробе до 16 ноября

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Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов рассказал о ситуации с положительным результатом допинг-теста нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.
ФХР: Ничушкин должен объясниться по допинг-пробе до 16 ноября
  • AP

«Пришло первое уведомление. Есть процедура, по которой WADA уведомляет международную федерацию, а она — нас и игрока. У него есть право до 16 ноября написать первый отзыв, согласен он с решением или нет. Потом будет второе уведомление, идёт определённая процедура», — цитирует ТАСС Курбатова.

По его словам, пока никаких решений по Ничушкину нет, ничего не выяснено.

«Будут новости — будем делиться», — добавил он.

Напомним, что допинг-проба на тестостерон Валерия Ничушкина, взятая в 2013 году, дала положительный результат. При этом НХЛ не принимает во внимание дисквалификации, наложенные WADA и РУСАДА.

Ранее Курбатов сообщил, что ФХР занимается решением вопроса об участии форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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