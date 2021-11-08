КХЛ засчитала «Салавату» техническое поражение в матче с «Трактором»

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) вынесла вердикт по отменённому матчу между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором».
КХЛ засчитала «Салавату» техническое поражение в матче с «Трактором»
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«В соответствии с п. 20 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ лига приняла решение засчитать хоккейному клубу «Салават Юлаев» техническое поражение», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что 6 ноября был отменён матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор», который должен был состояться 7 ноября. Это связано с заболеванием вирусом гриппа А в составе уфимской команды.

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