В «Динамо» назвали травму Захаряна и сроки его восстановления

Пресс-служба московского «Динамо» прокомментировала травму полузащитника Арсена Захаряна.

«В матче с «Зенитом» Арсен повредил мышцу бедра. Восстановление займёт от двух до трёх недель. Здоровья, Заха! Ждём скорейшего возвращения на поле», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

Напомним, что Захарян не примет участия в заключительных матчах сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее сообщалось, что Самошников и Захарян не сыграют за сборную России в ноябрьских матчах.