В «Динамо» назвали травму Захаряна и сроки его восстановления

Короткая ссылка
Пресс-служба московского «Динамо» прокомментировала травму полузащитника Арсена Захаряна.
В «Динамо» назвали травму Захаряна и сроки его восстановления
  • © fcdm.ru

«В матче с «Зенитом» Арсен повредил мышцу бедра. Восстановление займёт от двух до трёх недель. Здоровья, Заха! Ждём скорейшего возвращения на поле», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

Напомним, что Захарян не примет участия в заключительных матчах сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее сообщалось, что Самошников и Захарян не сыграют за сборную России в ноябрьских матчах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить