Стало известно, сколько заработали Альварес и Плант за чемпионский бой

Стали известны гонорары, которые получили Сауль Альварес и Калеб Плант за чемпионский поединок, прошедший в ночь на 7 ноября.

«Общий гарантированный гонорар за бой Канело и Планта составил $50 млн. Альварес получил $40 млн, остальное досталось его сопернику. Интересно, сколько получили бойцы карда UFC 268? Думаю, что крошечную долю от гонорара Альвареса и Планта», — написал спортивный журналист Дэн Рафаэль в своём Twitter.

7 ноября обладатель поясов во втором среднем весе по версиям WBA, WBO и WBC мексиканский боксёр Сауль Альварес одержал победу над чемпионом мира по версии IBF американцем Калебом Плантом.

Объединительный поединок состоялся в Лас-Вегасе на арене MGM Grand и стал главным событием вечера бокса Road to Undisputed.

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