Глейхенгауз поздравил Щербакову с победой на Гран-при в Италии

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поздравил чемпионку мира в женском одиночном катании Анну Щербакову с победой на третьем этапе серии Гран-при Италии.
Глейхенгауз поздравил Щербакову с победой на Гран-при в Италии
  • РИА Новости

«Поздравляю Анну Щербакову с золотой медалью и Майю Хромых с серебряной медалью на третьем этапе Гран-при Италии. Спасибо всем, кто в нас верит и поддерживает! Большое спасибо, Италия», — написал Глейхенгауз в Instagram.

Напомним, что Анна Щербакова выиграла третий этап серии Гран-при Италии, набрав 236,78 балла. Хромых — вторая (226,35). По итогам короткой программы обе фигуристки уступали бельгийке Луне Хендрикс.

Ранее Гончаренко заявила, что Щербакова продемонстрировала чемпионское катание.

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